Golden Retriever ha fatto del mattone il suo migliore amico e non lo ha più lasciato da quando era solamente un cucciolo

Non è una novità che i cani riescano a stringere amicizia con chiunque, compresi sconosciuti e oggetti inanimati. Infatti, moltissime volte i nostri amici a quattro zampe tengono a instaurare legami speciali con oggetti, come ad esempio peluche o palline. Non se ne separano mai, trattandoli come veri e propri amici. Tuttavia, oggi andremo a scoprire una storia un po’ diversa. Infatti, stiamo per vedere un Golden Retriever che ha fatto di un mattone il suo migliore amico. Sin da quando era solamente un cucciolo, il cane ha sempre voluto bene al suo mattone, non separandosene mai. Siamo sicuri che riuscirà a strappare un sorriso a tutti voi lettori.

Sunny è una cagnolina che vive felicemente insieme alla sua proprietaria, Ariana Smoak, e alla sua famiglia, a Lexington, South Carolina, negli Stati Uniti. Nella sua nuova casa, il peloso ha scelto un amico davvero strano con cui passare il resto della sua adolescenza, e oltre. Infatti, l’amico di cui stiamo parlando è semplicemente un mattone, dal quale Sunny non può più fare a meno.

Il mattone serviva per non far muovere il tappeto in soggiorno, ma a quanto sembra Sunny aveva un altro destino per lui. Inizialmente, chiunque penserebbe che si trattasse semplicemente di un’amicizia momentanea, vista la giovane età. Ma si sbaglia di grosso. Infatti, crescendo, il loro legame non è mai svanito.

Sunny tiene molto al suo mattone, facendo anche dei rilassanti pisolini sopra di esso. Certo, non è il cuscino più comodo del mondo, ma al peloso sembra andare bene. Ancora una volta, gli animali hanno dimostrato che nella loro vita tutto è possibile.

Adesso Sunny è cresciuta, ma il mattone continua a essere il suo migliore amico. “Ci sono preferenze e preferenze e quella di questo cagnolino non è affatto comune!“. Auguriamo una vita piena di felicità a Sunny e alla sua famiglia.