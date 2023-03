Golden Retriever e una farfalla stringono un’amicizia davvero speciale (VIDEO)

Inutile dire che abbiamo davvero molto da imparare dagli animali. I cani, soprattutto se cuccioli, riescono a esprimere un senso di dolcezza e purezza davvero unica, privi di qualsiasi forma di cattiveria. Proprio in questa fase della loro vita, stringerebbero amicizia davvero con chiunque, anche con l’animale più impensabile. Ad esempio, possiamo osservare la magica amicizia di un Golden Retriever e una farfalla, che hanno dato a tutti una bellissima lezione di vita. Nonostante le loro evidenti differenze, hanno portato rispetto l’uno per l’altra, passando del simpatico tempo insieme. Questo filmato non potrà far altro che strapparti un sorriso.

Quando sono piccoli, i cani ispirano sempre dolcezza e amore, e passeremmo tutta la giornata a riempirli di coccole. Probabilmente, questo loro aspetto fa sì che anche altre specie di animali si fidino di loro, come nella storia che stiamo per raccontarvi. Un cucciolo di Golden Retriever e una farfalla stringono una bellissima amicizia, facendo emozionare tutti.

Nel filmato, possiamo vedere un simpatico cucciolo di Golden Retriever sopra un prato, quando ad un certo punto una splendida farfalla arancione si poggia sopra la sua zampetta. La piccola farfallina non sembra affatto aver paura di lui, anzi. Ha capito subito di potersi fidare del cucciolo, camminando indisturbata sora la sua zampetta.

Decisa a stringere amicizia con il piccolo, la farfallina avanza sempre di più, fino ad arrivare al suo muso. Anche qui, il cane non si è scomposto, agendo sempre con delicatezza. Ad un certo punto, ha provato a far scendere la farfallina dal suo muso, sempre con estrema calma e dolcezza. Davvero un momento commovente.

In pochissimo tempo, il filmato è diventato virale in tutto il mondo, totalizzando milioni e milioni di visualizzazioni. Inoltre, con più di 4 milioni di mi piace, questo video è la chiara dimostrazione che gli animali hanno un cuore davvero puro e buono.