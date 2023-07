Golden Retriever chiede le attenzioni di tutta la sua famiglia (VIDEO)

I cani sono proprio come dei bambini, e per questo motivo avranno continuamente bisogno di attenzioni. Hanno le loro esigenze e i loro bisogni, ed è compito della famiglia a provvedere nel soddisfarli. Molte persone dedicano ai loro pelosi tutto il loro cuore, rendendoli membri integranti della famiglia. Questa è la cosa più giusta e dolce che potresti fare nei confronti del tuo cucciolo. In un dolcissimo filmato che ha commosso il cuore di tutti, possiamo vedere un Golden Retriever che chiede le attenzioni di tutta la sua famiglia. Il suo voler essere incluso è estremamente tenero, ed è per questo che gli utenti del web sono impazziti per lui.

Il modo con cui questo Golden Retriever chiede le attenzioni dei suoi cari è sicuramente una delle cose più dolci che vedrai oggi. La sua spontaneità e la sua bontà ricordano proprio quella di un bambino, e l’amore con cui la sua famiglia lo rende partecipe è estremamente commovente. Siamo sicuri che strapperà un sorriso a tutti voi lettori.

Il filmato inizia con il peloso che prende tutte le coccole possibili dalla sua mamma, mentre è sdraiato vicino a lei sopra il divano. Già di per sé, questo basterebbe per sciogliere anche il cuore più freddo. Tuttavia, la parte più bella viene dopo.

Infatti, non appena rientra anche il compagno della donna, il peloso corre a prendersi anche le sue coccole. Ad un certo punto, l’uomo abbraccia la sua compagna, e il cane non voleva essere di certo escluso. Così si alza in piedi, unendosi a loro, creando una scena dolcissima, quasi surreale. Impossibile trattenere un sorriso di fronte a tutto ciò.

Il filmato è diventato subito virale su Tiktok, dove ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Inoltre, con più di 170.000 mi piace, questo Golden Retriever è riuscito a sciogliere il cuore di molte persone in tutto il mondo.