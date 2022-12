Golden Retriver Bruno è stato salvato dalle mani di una famiglia negligente: rischiava di morire di fame

Alcune persone non dovrebbero avere il diritto di possedere un cane, dato che non sono capaci di provvedere ai loro bisogni. Ogni giorno infatti, i volontari di tutto il mondo salvano moltissimi cani maltrattati, dedicando la loro giornata alla cura e protezione dei poveri animali in difficoltà. Il povero Bruno è stato salvato da una famiglia negligente, che lo aveva spinto in una condizione di salute davvero critica. Infatti, il povero cagnolino rischiava di morire di fame.

La famiglia di Bruno vive in Pennsylvania, e ha dimostrato di non tenere affatto al suo cane. Fortunatamente, grazie all’ufficiale di polizia Jeffrey Levan e sua moglie Amber Levan, il cane è riuscito a uscire da questa brutta situazione.

Quando Bruno è stato salvato, aveva una condizione fisica davvero spaventosa, in quanto tutte le sue ossa erano visibili, era ferito ed era ricoperto di terra. I suoi occhi erano pieni di tristezza, e se nessuno l’avesse aiutato, sarebbe morto di fame. Fortunatamente, le autorità sono intervenute subito, portando il cucciolo nel rifugio One Dog a Time.

Soffriva di una grave malnutrizione e disidratazione, oltre che ad avere una malattia della pelle. Pesava solamente 9 chili, e per questo motivo la sua salute era davvero compromessa. Tuttavia, i volontari hanno iniziato subito a prendersi cura di lui.

Adesso Bruno sta affrontando il suo percorso di riabilitazione, dove seguirà una dieta lenta e graduale, in modo da poter rimettere un po’ di peso. Una volta guarito, potrà finalmente trovare una famiglia amorevole con cui andare a vivere. Le sue foto hanno commosso tutti, e ha già diverse richieste di famiglie interessante.

Per quanto riguarda i suoi proprietari, affrontare l’accusa di crudeltà verso gli animali e negligenza. Per adesso, i motivi di tale crudeltà da parte della coppia resta ancora un segreto, ma siamo sicuri che sconteranno la giusta pena.