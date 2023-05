Golden Retriever amichevole entra in un negozio e saluta i manichini pensando che si tratti di persone (VIDEO)

Come già sappiamo, i cani riuscirebbero a stringere amicizia davvero con chiunque. Cercheranno di attirare sempre l’attenzione di tutti, che sia con delle persone incontrate per strada che, come ha dimostrato questo peloso, con delle cose inanimate. Infatti, grazie a questo filmato diventato virale sopra Tiktok, possiamo vedere un Golden Retriever amichevole che entra in un negozio e saluta i manichini pensando che si tratti di persone. Vederlo interagire in quel modo con delle cose inanimate è una delle cose più tenere a cui potrai assistere oggi. La sia reazione è davvero adorabile, ed è riuscito a far divertire milioni di persone in tutto il mondo.

Delle volte i nostri amici a quattro zampe riescono a sorprenderci con le loro bizzarre avventure. Sono molti i filmati che circolano in rete, e la maggior parte diventano virali tra gli utenti. Uno di questi è sicuramente quello del Golden Retriever che entra in un negozio e saluta i manichini pensando che si tratti di persone.

Non appena è entrato nel negozio, il peloso ha subito notato i tre manichini davanti a lui. Uno maschile, uno femminile e uno di un bambino. Ovviamente, voleva stringere amicizia con tutti e tre. Voleva attirare la loro attenzione a tutti i costi, senza rendersi conto però che non potevano avere alcuna reazione.

Ma questo a lui non importava, e ha continuato ad avvicinarsi a loro e a cercare interazioni. Di fronte a un peloso del genere, tutti si scioglierebbero. Per questo motivo, non ha impiegato molto a diventare virale sopra Tiktok.

Infatti, il video ha totalizzato milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo, con più di 250.000 mi piace da parte degli utenti. Moltissimi i commenti per il dolcissimo cane, che ha catturato il cuore di tutti.

“Volevo essere questi manichini per reagire in modo amorevole e premuroso nei suoi confronti“, commenta un utente.