Fotografo trova cucciolo abbandonato su un’isola deserta e lo salva

L’uomo si chiama Wesley White ed è un fotografo che per lavoro viaggia moltissimo per il mondo, occupandosi principalmente di fotografia naturalistica.

Durante uno dei suoi viaggi, l’uomo si era recato a Thatch Caye, un’isola del Belize, per effettuare una gita in kayak e magari fare qualche bello scatto a qualche splendido scorcio panoramico.

Tuttavia, ciò che lo ha attirato è stato decisamente tutt’altro.

Mentre si trovava nell’oceano, infatti, White ha visto in lontananza una figura muoversi su di una piccola isoletta apparentemente deserta.

Avvicinandosi per curiosità, ha notato la presenza di un capanno da pesca e di un cagnolino che vedendolo ha cominciato ad agitare la coda per la felicità.

Non appena ha visto le condizioni dell’animale, White ha capito che c’era qualcosa che non andava. Il povero cane, infatti era praticamente pelle ed ossa e sembrava anche in avanzato stato di disidratazione.

Doveva essere già da giorni che si trovava sul posto, senza possibilità di nutrirsi.

Il fotografo ha registrato l’intera scena del suo incontro e poi, portandolo con sé, sulla terraferma.

Il fotografo ha consegnato l’animale ad un volontario, che lo ha accolto con sé, dato che per le pessime condizioni di salute, non avrebbe retto al viaggio per ritornare insieme a lui negli Stati Uniti.

Il cane ha trascorso due mesi a recuperare le energie e a rimettere su peso, ma una volta ristabilitosi, è stato accompagnato su un volo per il Texas, e ad attenderlo all’arrivo c’era proprio White.

Il suo nuovo padrone ha deciso di chiamarlo “Winston”, e il cagnolone si è trovato immediatamente a suo agio, anche con gli altri due cani di proprietà del fotografo.

Sembra proprio che il destino abbia seguito dei percorsi strani, ma che sia giunto per fortuna, ad un lieto fine. Peccato solo che sarà impossibile comprendere come questo animale sia finito da solo, su quell’isola completamente deserta.