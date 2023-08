Fotografa cattura un dolcissimo abbraccio tra il cucciolo di leone e il suo papà

La fotografa Sabine Bernert, si trovava in Kenya per fare alcuni scatti per un libro per bambini ed è riuscita a catturare un momento magico. Un leone che abbraccia dolcemente il suo cucciolo ed è la cosa più bella che vedrai oggi.

Sabine Bernert stava documentando la fauna selvatica ed è riuscita a scattare una foto di un momento sorprendente. Il re della foresta ha mostrato tutto il suo lato più tenero: l’abbraccio con il suo cucciolo è davvero magico.

La serie di foto scattate dalla donna, mostrano il leone che osserva il suo territorio prima che il suo cucciolo finga di attaccarlo di nascosto. Il re della foresta ha finto di non vedere suo figlio e poi hanno iniziato a giocare.

In tanti hanno paragonato questa serie di foto alla famosissima scena del film Disney “Il Re Leone“. La fotografa, che ha scattato le foto per un libro per bambini, ha raccontato che il leone ha fatto finta di non aver visto il cucciolo.

Appena ha ricevuto l’agguato dal piccolo, hanno iniziato a giocare con gioia. Mentre giocavano però, ecco che è arrivato il momento magico. Il re della foresta avvolge in un dolce abbraccio il suo cuccioletto. Con la sua enorme zampa, stringe teneramente suo figlio.

Le foto hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, proprio a dimostrazione del fatto che siano straordinarie. “Mi ha stupito il modo in cui questo enorme leone giocava così dolcemente con i cuccioli. Sembravano davvero divertirsi e divertire. Con la luce delicata dell’alba, è stato un puro momento di grazia“, ha affermato Sabine Bernert.

Questi sono certamente gli scatti più belli che vedrai oggi. Vedere il re della foresta nelle vesti di papà dolce e premuroso è davvero straordinario. Il leone è uno degli animali più amati da tutti: è il più grande e maestoso felino delle savane africane ed è impossibile non restarne affascinati!