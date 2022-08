Famiglia gioca a nascondino e il suo cane è scioccato quando vede il suo proprietario allo specchio (VIDEO)

I cani sono degli eterni giocherelloni, e passerebbero intere giornate a divertirsi insieme ai loro proprietari. Grazie alla loro intelligenza, possono fare anche dei giochi in comune con la sua famiglia, come ad esempio giocare a “nascondino“. In un video diventato virale nel web, possiamo vedere un simpaticissimo Golden Retriever di nome Moose che, giocando a nascondino con il suo proprietario, rimane scioccato nel vederlo da dietro uno specchio. Il cane appare molto confuso e disorientato, per poi scoprire il trucco e scovare il suo proprietario dietro la porta, vincendo la sua preziosa partita. La scena è stata pubblicata su Youtube, dove ha fatto divertire migliaia di utenti in tutto il mondo.

Credit: Youtube/ @Cater Clips

Moose è un Golden Retriever davvero giocherellone, e ama passare le sue giornate a divertirsi insieme al suo proprietario, Shane McRae. Ha solamente 10 mesi, e vive nella casa con la sua famiglia in California. La vita con lui non è mai noiosa, dato che ha un carattere davvero molto buffo e simpatico.

Mentre giocava a nascondino con Moose, Shane ha deciso di registrare il cucciolo mentre era impegnato nella sua ricerca. L’uomo si è posizionato dietro la porta del bagno, che presenta un grande specchio posto proprio frontalmente all’entrata.

Credit: Youtube/ @Cater Clips

Ad un certo punto, possiamo vedere Moose apparire nella porta del bagno, sicuro di trovare il suo proprietario lì dentro. Tuttavia, inizialmente il cane non riesce a trovare il suo proprietario, fin quando non si volta verso lo specchio, vedendolo dal riflesso.

Anche se in teoria doveva essere felice, in quanto aveva vinto la partita, Moose si è mostrato molto confuso. Il cane infatti fissa costantemente lo specchio, vedendo il suo proprietario, non redendosi conto che si trovasse proprio dietro di lui. Dopo un po’, il cucciolo capisce il trucco e corre dal suo amico per farsi fare le coccole.