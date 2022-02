Dalmata ha partorito il numero record di 18 cuccioli l’ultimo è il più speciale

La Carica dei 101 è sicuramente uno dei film di animazione della Disney più famosi. Se pensi che possa restare solo nella finzione della Tv, ti sbagli di grosso, in quanto questa storia ti farà cambiare totalmente idea.

È accaduto alla famiglia Langton-Bunker, quando all’improvviso il loro dalmata, da tre cuccioli pronosticati inizialmente, ha messo alla luce una famiglia di ben 18 cagnolini. La storia ha fatto subito il giro del mondo, in quanto la cagnolina, Miley, ha stabilito un vero e proprio record in Australia.

Credit: Facebook/ @CCDalmatians

Miley ha infranto tutti i record stabiliti in precedenza in Australia, subendo anche un travaglio della durata di ben 13 ore. Dalle prime analisi, Miley sembrava che dovesse partorire solamente 3 cuccioli, ma la situazione non è di certo andata come le previsioni.

Infatti, con lo stupore di tutti, successivi analisi hanno rivelato la bellezza di ben 16 cuccioli. Durante il parto della cagnolina, la famiglia di Miley non sapeva più cosa dire, in quanto, dopo il sedicesimo cucciolo, il parto non sembrava essere concluso.

Altri e due cuccioli sono usciti da Miley, stravolgendo tutti. Fortunatamente i cuccioli godono tutti di ottima salute, e la loro proprietaria, nonché allevatrice di dalmata, si sta prendendo cura di loro, in quanto Miley non riesce a stare dietro a tutti.

Credit: Facebook/ @CCDalmatians

La cucciolata di Miley è davvero molto rara, in quanto alla prima di ogni cane è raro che sia cosi numerosa. La sua storia ha fatto il giro dell’Australia, in quanto ha stabilito un vero e proprio record.

L’ultimo cucciolo è stato quello che ha impiegato più tempo ad uscire, occupando più di due ore la pancia della madre. Tuttavia, la dolce attesa ne è valsa la pena, in quanto il cucciolo è sicuramente quello con la caratteristica più simpatica tra tutti gli altri: una macchiolina a forma di cuore sopra il naso.