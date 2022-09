Cucciolo sale sopra i mezzi pubblici e si comporta da “folle” quando il controllore gli chiede di pagare il biglietto (VIDEO)

Gli animali rendono le nostre giornate molto più allegre, in quanto sono davvero delle anime simpatiche e senza cattiveria. Capita molte volte di vederli all’interno dei mezzi pubblici con i loro proprietari, che decidono di portarli con loro a lavoro o al parco. Sopra i mezzi pubblici, capita di assistere a delle scene davvero esilaranti, come ad esempio delle buffe litigate o, come in questo caso, un cucciolo davvero molto particolare. Dopo essere entrato sopra l’autobus, il controllore ha trovato un cucciolo seduto comodamente sopra un posto, proprio come se fosse una persona. Ironicamente, l’umo gli si è avvicinato e, non appena gli ha chiesto di pagare il biglietto, il cane sembrava adottare un comportamento del tutto vago, come per scamparsela da questa scomoda situazione.

Credit: Tiktok/ @renanquillehancco

Il cucciolo non ha pagato il biglietto

I cuccioli sono sempre partecipi di vicende esilaranti, e sono davvero molto apprezzati sopra il web. In un video condiviso dall’utente @renanquillehancco, possiamo vedere un simpatico cucciolo seduto sopra un sedile di un autobus, proprio come se fosse stato un qualunque passeggero.

L’uomo, che di lavoro fa il controllore, ha deciso di riprendere tutta l’esilarante scena, avvicinandosi al cucciolo con l’intenzione di “chiedergli” il biglietto.

“Buongiorno, biglietto perfavore.”, esclama l’uomo di fronte al cucciolo.

Credit: Tiktok/ @renanquillehancco

Davanti a questa esilarante scena, il cucciolo ignorava completamente l’uomo, come se stesse cercando in qualche modo di scamparsela e non pagare il biglietto. Il filmato è stato poi condiviso su Tiktok, dove è diventato estremamente virale. Ad oggi, il video conta più di 1,2 milioni di visualizzazioni, con più di 147.000 mi piace e migliaia di condivisioni in tutto il mondo. Moltissimi sono stati i commenti degli utenti divertiti, che sono rimasti sbalorditi dalla reazione del cucciolo.