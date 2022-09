Cucciolo nasconde un pezzo di salsiccia con la zampa per poi mangiarla quando la sua proprietaria va via (VIDEO)

Gli animali, al contrario di quanto possano pensare moltissime persone, sono davvero astuti e intelligenti, capendo tutto ciò che accade intorno a loro. A dimostrarlo c’è questo adorabile cucciolo diventato virale su Tiktok, dopo che è stato ripreso mentre nascondeva un pezzo di salsiccia dalla sua proprietaria. Il piccolo, un Labrador Retriever, stava vicino alla sua proprietaria che stava tagliando dei pezzi di salsiccia. Non appena un pezzo è caduto a terra, il cucciolo ha pensato di nasconderlo sotto le sue zampe. Quando la sua proprietaria si è allontanata, ne ha approfittato per mangiarlo. Il filmato è stato pubblicato online, dove è diventato virale in tutto il mondo.

Credit: Tiktok/ @Op_theo0

Un cucciolo molto furbo

Il filmato ha fatto divertire davvero moltissime persone, che sono rimaste sorprese dalla sua furbizia e dalla sua dolcezza. Nel filmato, condiviso su Tiktok dall’utente @Op_theo0, mostrava questo adorabile cucciolo sdraiato a terra, mentre assisteva alla sua proprietaria che stava tagliando dei pezzi di salsiccia.

Ad un certo punto, mentre tagliava la carne, un pezzo è caduto a terra. Il cucciolo lo ha subito notato, e, con molta astuzia, lo ha subito nascosto sotto le sue zampe, in modo da non farsi vedere dalla sua proprietaria. Non appena la sua proprietaria è andata via, lasciandolo indisturbato, ha subito tirato fuori il pezzo di salsiccia e l’ha mangiato.

Credit: Tiktok/ @Op_theo0

La scena ha divertito molto i followers, che hanno esclamato che questi piccoli animali sono davvero molto intelligenti, e, nonostante gli manchi la parola, riescono sempre a farci capire le loro intenzioni. Il video, pubblicato online, ha totalizzato milioni di visualizzazioni, con più di 615.000 mi piace e migliaia di condivisioni in tutto il mondo. Le persone hanno voluto anche lasciare un commento positivo nei confronti del cucciolo.