Cucciolo di pantera rifiutato è cresciuto da famiglia umana e dal migliore amico del cane

Una splendida pantera di nome Luna, è stata rifiutata dalla sua mamma, in uno zoo della Siberia, ma la sua vita è stata ugualmente fantastica, grazie ad una figura veramente insolita… un cane di nome Venza.

La madre di questo felino ha rifiutato di offrirle le cure e il latte necessari per la sua sopravvivenza, e se qualcuno non fosse intervenuto, per questa piccolina sarebbe stata la fine.

Fortunatamente una donna gentile di nome Victoria è giunta in suo soccorso appena in tempo, ed ha deciso di accogliere Luna, dandole tutti i conforti e l’amore di cui aveva bisogno.

Con il tempo il loro rapporto è cresciuto enormemente, e la donna si è rivelata felice di adottare la piccola Luna, come membro fisso della sua famiglia.

In casa, era anche presente un cane di nome Venza, e tra lui e Luna si è creato un rapporto davvero fantastico, che supera qualunque differenza di razza.

Luna e Venza sono inseparabili e non c’è momento della giornata che non trascorrono insieme.

Ormai Luna è diventata una pantera adulta, ma anche la stazza del suo amico Rottweiler non scherza e la loro padrona ha sicuramente un gran daffare per riuscire a stargli dietro.

Victoria ha anche aperto un profilo su Instagram, per far conoscere i suoi amici a quattro zampe al mondo intero e le loro foto hanno conquistato l’attenzione di centinaia di migliaia di persone, che seguono con grande interesse ogni immagine o video postata dalla donna, e che ritraggono le piccole abitudini quotidiane di questi splendidi animali e del loro spensierato rapporto.

Molte persone ritengono creature come le pantere o gli stessi rottweiler come degli animali pericolosi, ma alla fine dei conti, per creare una specifica indole in determinati animali, è sempre vincolante il modo con cui vengono cresciuti, e grazie al “lavoro” di Victoria, questi due cuccioloni sono tra gli animali più dolci e innocui del mondo.