Cucciolo di cane strattona i vestiti del suo amico per evitare che litighi con un altro cane

Quando più cani si trovano nello stesso posto, se non si conoscono, può capitare che inizino a litigare tra di loro. Quello a cui ha assistito questo utente di Tiktok però, ha lasciato a bocca aperta migliaia di utenti.

Dopo che due cani hanno iniziato un’accesa discussione, un altro cane ha preso per la giacca mimetica il suo amico e lo ha cominciato a tirare indietro, per separarlo dalla lite. Il comportamento di questo cane è sicuramente molto umano, in quanto si è messo in mezzo per placare la discussione.

Credit: Tiktok/ @silvia.qc

Il filmato, condiviso su tiktok dall’utente @silvia.qc, è diventato virale in tutto il mondo. Dopo che il suo amico ha cominciato a litigare con un altro branco di cani, questo tenero cane si è subito movimentato per allontanarlo. Così ha cominciato a tirarlo per la sua giacchetta mimetica, portandolo più lontano possibile.

Gli utenti sono rimasti stupiti dall’intelligenza di questo cane, in quanto è riuscito a separare il suo amico dalla lite e ha fatto in modo che nessun cane si facesse male. Questo comportamento è molto simile a quello delle persone, in quanto può capitare che, durante una lite, ci si metta in mezzo per non far peggiorare la situazione.

Il video ha fatto il giro del mondo, totalizzando quasi un milione di visualizzazioni, 60.000 mi piace e migliaia di condivisioni. La parte che è stata più apprezzata dagli utenti, è sicuramente l’intelligenza del cane che, mettendosi in mezzo, placa la lite. Molti sono stati gli utenti che hanno espresso i propri apprezzamenti verso di lui.

“Quando il tuo migliore amico ti evita problemi” scrive un utente.

“Ogni giorno ci sorprendono sempre di più. Bisognerebbe imparare da loro”, aggiunge un altro.

“I cuccioli hanno solo bisogno di parlare, sono molto intelligenti”.

Questo cane ha fatto sicuramente una bella impressione a tutto il mondo, dimostrando di avere un cuore molto grande ed essere anche molto intelligente.