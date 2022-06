Cucciolo di cane randagio chiede da mangiare e paga con un pezzo di cartone e delle coccole (VIDEO)

Ai cani basta davvero poco per essere felici, sopratutto a quelli randagi. Recentemente è diventato virale un video su Tikok, in cui un cane ringrazia un uomo gentile che gli ha dato del cibo, dandogli un pezzo di cartone e molte coccole.

Quando questa cagnolina si è avvicinata al negozio per chiedere da mangiare, il proprietario del locale non poteva fare finta di niente. Così le ha dato da mangiare, e la cagnolina ha cercato in tutti i modi di ringraziarlo, sia con un pezzo di cartone e sia con moltissime coccole, che hanno fatto sicuramente felice l’uomo.

Credit: Tiktok/ @Jony12gm

Questa povera cagnolina randagia si è recata nelle prime luci del sole di fronte a questo negozio per chiedere da mangiare. Non è la prima volta che lo fa, dato che il titolare è molto abituato alla sua presenza. Tuttavia, questa volta la vicenda si è svolta in un modo davvero esilarante.

Nel video pubblicato su Tiktok dall’utente @Jony12gm, possiamo vedere la cagnolina che, dopo aver ricevuto da mangiare, prova a ringraziare l’uomo come può, ad esempio con un pezzo di cartone o semplicemente facendogli molte feste. L’uomo, intenerito, ha deciso di riprenderla per mostrarla agli altri utenti del web.

Credit: Tiktok/ @Jony12gm

Dopo che la cagnolina ha ricevuto il cibo, è voluta restare insieme all’uomo, che nel frattempo le faceva moltissime carezze. Non smetteva un secondo di scodinzolare, felice della compagnia dell’uomo.

Il video pubblicato online è diventato molto virale, totalizzando milioni di visualizzazioni, più di 2,5 milioni di mi piace e migliaia di condivisioni in tutto il mondo. Moltissimi sono stati i commenti degli utenti che, commossi dalla scena, hanno voluto lasciare il proprio pensiero positivo nei confronti dell’uomo e del cane.

Adesso il titolare del negozio sta cercando una famiglia a questa cagnolina, appendendo anche gli annunci nella vetrina del locale. Speriamo che possa avere una vita piena di gioie e felicità, in una casa amorevole.