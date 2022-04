Cucciolo di cane aspetta ogni giorno che la sua ragazza torni da scuola per portarle lo zaino (VIDEO)

C’è chi pensa che adottare un cane con un bimbo piccolo sia una scelta sbagliata, in quanto potrebbe essere pericoloso. Questo non è affatto vero, in quanto far crescere un bambino con un cane non può fargli altro che bene. Recentemente, è diventato virale un video su Tiktok in cui si può vedere un Golden Retriever che aspetta ogni giorno che la sua migliore amica torni da scuola, così da poterle portare lo zaino fino a casa. Il filmato ha intenerito milioni di persone, diventando virale in tutto il mondo e dimostrando la forte amicizia che può nascere tra un cane e un bambino.

Credit: Tiktok/ @pubity

La famiglia, insieme al loro Golden Retriever, abitano Maryland, negli Stati Uniti. Il cane ha un rapporto bellissimo con la figlia della coppia, Autumm, con il quale condivide mille avventure. Inolter, i Golden Retriever sono dei cani molto responsabili e protettivi, per questo saranno dei compagni ideali per far crescere dei bambini. Non per nulla, è facile trovare questa razza impiegata come cani da terapia.

La mamma della piccola, conoscendo la routine giornaliera del cane e della bambina, ha deciso di filmare la scena, così da mostrare al web di cosa è capace l’amore di un cane. Ogni giorno, il Golden Retriever si apposta alla fermata del buso dove scende Autumm, aspettando il bus. Una volta che la bimba arriva a destinazione, poggia il suo zaino a terra e il suo cane lo raccoglie, portandolo a casa.

Credit: Tiktok/ @pubity

Questo gesto racconta l’amore che il cane prova per la sua migliore amica, aiutandola nelle sue azioni quotidiane. Il video, pubblicato su Tiktok da @pubity, è diventato virale in tutto il mondo, totalizzando quasi 5 milioni di visualizzazioni, quasi 700.000 mi piace e migliaia di condivisioni.

Moltissimi sono stati i commenti degli utenti, che hanno voluto esprimere il proprio pensiero positivo nei confronti del cane e della bambina.