Cucciolo di camaleonte non si è reso conto di non essere più nell’uovo

La natura ci offre sempre dei spettacoli meravigliosi. Delle volte, il mondo animale ha bisogno di collaborazione con l’uomo, in quanto, come ad esempio nel caso di questo camaleonte, può essere molto utile per risolvere molti problemi che potrebbero sfociare in tragedia. Questo camaleonte pantera, dopo essere stato aiutato a nascere dall’umano, non si è reso conto di essere già fuori dall’uovo.

Credit: Facebook/ @Asociación DiveRTinA

I camaleonti fanno parte dei rettili, che sono degli animali ovipari, e per questo per mettere alla luce i loro cuccioli, utilizzano le uova. In un negozio di animali a Reading, in Pennsylvania, un piccolo camaleonte pantera è riuscito a nascere grazie all’aiuto del titolare del negozio.

Un problema molto pericoloso

Infatti, molte volte questi animali non riescono a nascere da soli, e per questo hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a completare l’operazione. Il titolare di questo negozio, con molta calma e delicatezza, ha liberato il piccolo dal guscio e dalla membrana che lo avvolgeva. Grazie alla sua professionalità, il piccolo camaleonte non si è neanche reso conto di essere nato.

Può capitare infatti che la spaccatura dell’uovo non si presenti nella parte dove è posizionata la testa dell’animale, e per giunto questo non può spingere contro il guscio per romperlo. A causa di questo problema, molti animali hanno perso la vita, in quanto non sono riusciti a rompere l’involucro del guscio.

Fortunatamente il proprietario del negozio era molto preparato, e così il camaleonte è riuscito a nascere senza nessun problema. Senza capire neanche cosa stesse accadendo intorno a lui, il camaleonte pantera ha potuto mettere la sua testa fuori dal guscio.

Il titolare del negozio ha voluto anche scattare qualche foto al piccolo, condividendole online. Successivamente, il camaleonte è stato messo insieme ai suoi fratelli, al sicuro. È stato davvero un camaleonte fortunato.