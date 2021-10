Cucciolo cieco vede per la prima volta la sua famiglia dopo l’intervento

Coloro che adottano un animale nella propria vita, devono rendersi pienamente conto che non si tratta di un qualcosa di semplice, ma di un impegno a tempo pieno che ha sia gioie che responsabilità.

Avere un animale al proprio fianco, indica doversi prendere cura di lui, dato che, spesso, gli animali domestici non sono in grado di soddisfare da soli i propri bisogni.

Tuttavia, in molte occasioni, questi compagni a quattro zampe riescono a donarci esperienze davvero splendide, come quella dimostrata da un cane di nome Duffy.

Questo cucciolone è un anziano Irish Terrier che a causa del diabete ha perso la vista.

Nonostante queste difficoltà, la sua famiglia gli è sempre stata vicino ed ha fatto in modo di concedergli tutte le comodità e l’amore possibili.

Dato che Duffy è un importante membro della loro famiglia, hanno deciso di fare quanto più possibile per aiutarlo.

In origine il cane è entrato nelle loro vite, grazie ad un’associazione che lo ha salvato da una vita in strada e il fatto che la malattia lo avesse debilitato al punto da renderlo cieco era qualcosa che i suoi padroni non riuscivano a tollerare.

Con il tempo e le cure, il suo veterinario è riuscito a ridurre il diabete, ma gli occhi erano ormai compromessi.

Tuttavia, con il passare degli anni, anche i progressi della scienza si sono evoluti e questo ha fatto sì che anche per Duffy, si aprissero degli spiragli di possibilità.

I suoi padroni si sono fatti coraggio ed hanno deciso di far operare il loro amico, nella speranza di ridargli la vista.

Il medico responsabile dell’operazione era il Dr. Brady Beale, del Veterinary Referral Center di Malvern in Pennsylvania.

L’intervento è stato svolto egregiamente e dopo pochi giorni Duffy ha potuto togliere le bende dal volto.

I suoi padroni hanno voluto immortalare il momento, e l’eccitazione dell’animale, nel rivedere i suoi cari è stata davvero straordinaria.

I guaiti di gioia di Duffy sono sicuramente la ricompensa migliore, per le persone che gli vogliono bene, e adesso questo cane potrà tornare a vivere una vita decisamente più serena e felice.