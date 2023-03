Cucciolo abbandonato scoppia in lacrime: da non credere (VIDEO)

A causa di un trasferimento fuori città i proprietari di Blue King hanno deciso di non portarlo con loro. Una decisione che avrebbe destinato il cucciolo ad una vita in canile se non fosse stato per Jennifer McKay. La giovane statunitense innamoratasi di Blue King e della sua storia ha deciso di adottarlo e portarlo nella sua nuova casa.

Alcuni proprietari di animali domestici non sono sempre responsabili e consapevoli dei bisogni dei nostri amici a quattro zampe. Come nel caso degli ex proprietari di Blue King, che di fronte ad un trasferimento obbligato preferiscono abbandonare i propri animali al loro destino. Certamente la via più facile, ma noncurante delle sorti dei nostri amici pelosetti. O come nel caso del cane abbandonato in Abruzzo che abbiamo raccontato qui.

Come raccontato dai media di I Heart Dogs, la storia di Blue King è molto simile. Dopo anni di randagismo era stato finalmente adottato da una famiglia, aveva una casa calda e una famiglia che gli prestava amore e cure. Sembrava tutto perfetto, il cucciolo si sentiva parte del branco e sembrava che avesse potuto vivere li per sempre.

Ma da un momento all’altro tutto è cambiato. A causa di un trasferimento in un altra città i proprietari di Blue King hanno deciso di sbarazzarsi di lui piuttosto che portarlo con loro.

Triste ed abbandonato, Blue è stato accolto in un rifugio dove ha capito che i suoi padroni non sarebbero più tornati a prenderlo. Da quel momento il cucciolo non è stato più lo stesso, era diventato ogni giorno più triste e diffidente, destando le preoccupazioni dei volontari del rifugio.

La scena che si è presentata agli occhi dei volontari è stata straziante: una mattina lo hanno sentito piangere e quando sono andati a controllare hanno notato che aveva il volto solcato dalle lacrime che scorrevano sul suo musino triste.

I tentativi dei volontari di tirarlo su di morale con il suo cibo preferito si sono rivelati del tutto inutili ed è li che hanno capito che l’unica cosa che potevano fare era lavorare il più sodo possibile affinchè Blue King trovasse nuovamente una famiglia.

Grazie agli annunci ed alle fotografie del simpatico cucciolo sui social network Jennifer McKay, una donna che frequentava spesso il rifugio, si è innamorata di lui ed ha deciso di adottarlo.

Adesso Blue non dovrà mai più essere triste per il suo abbandono passato, il quale è solo un brutto ricordo. Adesso ha una calda casa ed un amorevole proprietaria con la quale formano una bellissima coppia.