Cuccioli di Golden Retriever aggrediscono “brutalmente” un Husky (VIDEO)

Ogni giorno, i cani dimostrano di essere delle vere e proprie star del web, intrattenendo milioni di persone in tutto il mondo. Sono davvero molto dolci, riuscendo a scaldare il cuore anche alla persona più fredda. Ad esempio, possiamo vedere questi cuccioli di Golden Retriever che “aggrediscono” brutalmente un Husky. In realtà, al contrario di quanto si possa pensare, i piccoli non vogliono affatto far del male all’Husky, ma semplicemente inondarlo di coccole. Il filmato è davvero molto dolce, e chiunque vorrebbe stare al posto del cagnolone. Il filmato è diventato subito virale su Tiktok, arrivando a milioni di persone in tutto il mondo.

Non è una novità che i cani diventino virali nel web, dato che moltissime persone amano passare il loro tempo a guardare queste splendide creature. Basta semplicemente un video di coccole, e chiunque resterebbe affascinato per ore davanti lo schermo. Il video di questi cuccioli di Golden Retriever che “aggrediscono” il loro zio Husky ha fatto il giro del web, vista la dolcezza del momento.

La proprietaria di Elleigh, un bellissimo Husky Siberiano, ha registrato il momento in cui nove terribili Golden Retriever hanno deciso di irradiare di coccole il loro zio. L’Husky, a terra, non riusciva a rialzarsi, visto che tutti i cuccioli erano concentrati sopra di lui. Davvero una scena dolce e commovente.

Ovviamente era tutto un gioco, dato che i cuccioli non avevano la minima intenzione di far del male all’Husky. Osservare il loro comportamento è davvero commovente, e siamo felici che la sua proprietaria abbia deciso di condividere il filmato online.

“Il nostro Husky ama i suoi nipoti e i piccoli amano la loro zia Elleigh ama i suoi nipotini“, si può leggere nella descrizione nel video. Ad oggi, il filmato conta milioni di visualizzazioni, con più di 280.000 mi piace da parte degli utenti.