Chiama la polizia per fare arrestare un cagnolino davvero troppo monello (VIDEO)

Siamo abituati a leggere episodi di “devastazione” che possono riguardare, al massimo, dei teppisti in un quartiere malfamato. O ancora, possiamo trovare notizie di vandali che imbrattano o rovinano questo o quel luogo che una particolare comunità ha a cuore. Di certo non ci aspetteremmo che sia un cagnolino il colpevole di danni che hanno portato a chiamare le autorità. In questa storia, infatti, il “teppista” è una cane che l’ha fatta tanto grossa da costringere una donna a chiamare addirittura la Polizia. Già, e alla fine il cane è stato arrestato e portato via dagli agenti della polizia locale.

Se non ci credete continuate a leggere questa bizzarra storia. Se c’è un cane che si può definire arrestato, forse uno dei pochissimi casi al mondo in cui la Polizia è intervenuta per portare via un cane, quello è il protagonista di questa storia. Si chiama Vicente e, sebbene questa storia sembra far ridere a crepapelle già alle prime battute, sicuramente ha fatto passare momenti molto stressanti a una donna.

Vicente è un cagnolino randagio, dall’aspetto tenerissimo, ed è soprattutto intelligente e furbo. Questa volta ha creato tanto scompiglio nel quartiere in cui vive. Molti lo conoscono come un vero e proprio piantagrane. Cosa ha combinato?

Se succede qualcosa di insolito o strano nel quartiere tutti sanno già a chi dare la colpa. Ovviamente “è stato Vicente”. Il cane si diverte a distruggere le piante di tutti i giardini, in alcuni più di altri. Ci dispiace per gli sfortunati che hanno tutte le piante rovinate! Vicente, però, si diverte anche ad infastidire gli umani ringhiando ai suoi simili che invece vivono, magari, dietro il cancello delle abitazioni della zona. La sua ultima monelleria gli è costata carissimo.

Cosa fa l’amore! È successo che Vicente si sia innamorato di una cagnolina del quartiere, amica speciale che lui è andato a trovare ogni giorno. Un giorno speciale è arrivato quando la cagnolina ha dato alla luce i suoi cuccioli.

Vicente è uno spirito libero, l’unico che riesce a prendersene cura è Tiao, un abitante del posto. Il cagnolino preferisce starsene in giro o dalla sua compagna a quattro zampe. La vicina della famiglia che tiene questa bella cagnolina ha ricevuto un bel regalo. Il giardino devastato da questo monello. Danni, quelli procurati alla signora, che hanno portato a far chiamare la Polizia.

Vicente è stato portato insieme a Tiao – più o meno il suo padrone – per rispondere dei suoi errori. Sembra che nel giardino dove è stato a divertirsi sia passato un tornado. Chissà se questa volta Vicente ha imparato la lezione. Di sicuro avrà ricevuto un bel rimprovero dal suo padrone, o quello che può essere un uomo che non riesce a tenerlo buono.