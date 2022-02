Cane vuole disperatamente entrare nella stanza del bambino quando sente che ha smesso di respirare

I cani sono dei veri e propri angeli in terra. Il loro sesto senso, il loro modo di capire le persone, li rende degli animali veramente unici, che si meritano tutto l’amore del mondo. Questo cane di nome Henry si è guadagnato l’ammirazione di tutti, quando ha insistito per entrare nella stanza del bambino, in quanto aveva smesso di respirare e i suoi genitori non se ne erano accorti.

Credit: Instagram/ @kayaydrew

Henry è un Boston Terrier davvero molto intelligente. Il tutto è iniziato quando il marito di Kaya e la loro bambina si sono ammalati. Henry è molto legato alla bambina, e quando si è ammalata ha sentito molto la sua mancanza.

Ogni giorno si metteva davanti la porta della piccola, così da aspettare che guarisse e rivederla. Un pomeriggio però, Henry si è cominciato a comportare in modo molto strano, agitandosi e cominciando a tremare. Oltretutto, il cane voleva entrare a tutti i costi nella stanza della bambina, spingendo la porta con la sua testa.

I genitori della bambina si sono accorti dello strano comportamento di Henry, e inizialmente si erano anche un po’ alterati per il comportamento del cane, dato che la piccola aveva bisogno di riposare. Tuttavia, i due si sono accorti che qualcosa non andava nella bambina, e Henry stava cercando di avvertirli.

Credit: Instagram/ @kayaydrew

Il viso della bambina stava diventando blu, in quanto non riusciva a respirare bene. Così hanno chiamato immediatamente l’ambulanza, e la piccola è stata trasferita all’ospedale. Henry aveva appena salvato la bambina, dato che nessuno oltre a lui si era accorto di quello che stava succedendo.

“Aveva smesso di respirare. Abbiamo passato l’intera notte in ospedale, non voglio immaginare cosa sarebbe successo se Henry non ci avesse avvertito. Non meritiamo la gentilezza dei cani” racconta Kaya.

La storia è diventata famosa, tanto da spingere alcuni media a intervistare la coppia per saperne di più. Il web è impazzito per Henry, riempiendolo di complimenti, e sicuramente i suoi proprietari lo hanno riempito anche di gustose bistecche per ringraziarlo.