Cane cieco e anziano passa cinque notti al gelo, il suo manto era come una palla di ghiaccio

In alcune zone del mondo, in inverno, le temperature possono scendere davvero di molto durante la notte. Per questo è consigliabile far rientrare i propri animali domestici al calar della sera, in quanto potrebbero andare incontro a seri problemi. Discorsi ben diverso invece per quelli randagi che, purtroppo, sono costretti a vivere per strada e a far fronte a tutte le temperature. Purtroppo non sempre riescono a sopravvivere, in quanto in alcune zone le temperature scendono di molti gradi sotto lo zero, rendendo la vita impossibile.

Quando Emily Raguse ha trovato un cane fuori casa, con delle temperature bassissime, è corsa subito fuori a prenderlo per portarlo dentro casa. Il suo manto era ormai diventato una palla di ghiaccio. Emily vive nel Minnesota, e da qualche giorno continuava senza sosta una brutta bufera di neve, con temperature che hanno raggiunto anche i -30°.

Credit: Pixabay/ @KiraHundeDog

Così Emily porta immediatamente il cane dentro casa, dove si accorge che era completamente cieco. Così, dopo avergli messo una coperta calda, ha avvertito la polizia locale. Le condizioni del povero cane erano molto brutte.

Man mano che il suo pelo si scongelava, si cominciava ad intravedere una targhetta con su scritto il nome del proprietario. Una volta scongelata del tutto, la polizia ha chiamato il proprietario del cane che, non appena ha ricevuto la notizia, è esploso dalla gioia. Il suo cane era sparito da ben cinque giorni e cinque notti, passando le giornate fuori con quelle temperature bassissime.

Come aveva già visto Emily, il cane era cieco. Inoltre, aveva anche un cancro con cui lottava da un po’ di mesi. Il giorno in cui è scappato, il suo proprietario ha provato a cercarlo ovunque, ma niente da fare. Fino al giorno in cui Emily lo ha visto fuori casa sua, compiendo un gesto davvero bello, che dovrebbero fare anche molte altre persone nel mondo.