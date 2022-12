Cagnolone che stava per morire guarda la prima persona che gli da attenzioni e gli sorride

Un cane mezzo morto si è ritrovato a vivere 5 giorni in una casa abbandonata tutto da solo. Il povero piccolo era in cerca di acqua e cibo quando è stato in vestito da un auto che no si è nemmeno fermata per vedere cosa fosse successo. Il cucciolo si trovava in fin di vita e stava aspettando la sa ora. Non sapeva che, a breve, avrebbe ricevuto l’aiuto che gli serviva.

I cani abbandonati sono dei soggetti che rischiano la vita in qualsiasi momenti. Sono privi di protezione e devono fare tutto da soli. Per sopravvivere hanno bisogno di acqua e cibo, ma trovare quello di cui necessitano non è sempre una passeggiata. I cani sono degli animali molto istintivi, ma non sempre questo basta per sopravvivere a delle brutte esperienze. I cuccioli abbandonati, spesso, mentre cercano quello di cui hanno bisogno, si ritrovano in mezzo ad eventi catastrofici. Potrebbero essere aggrediti o investiti, anche se involontariamente. I cani non hanno l’intelligenza dell’uomo e non riescono a curarsi da soli. Così, se qualcuno non li soccorresse, andrebbero incontro a morte certa. Fortunatamente al mondo esistono persone di buon cuore che rispondono a qualsiasi chiamata di aiuto.

Questo è stato il caso di un uomo che, sentendo il pianto e l’abbaio continuo di un animale provenire da una casa abbandonata, decise di andare a vedere cosa stesse succedendo. Quando entrò nella vecchia residenza vide una scena che mai avrebbe sognato di trovarsi davanti.

Un cane mezzo morto stava chiedendo aiuto da ben 5 giorni

Un povero cane mezzo morto si trovava disteso sul pavimento della casa abbandonata. Era ferito e non mangiava né beveva da circa 5 giorni. Il piccolo cucciolo era stato sicuramente investito e l’automobilista non era nemmeno sceso a controllare che stesse bene.

Il bravo ragazzo ha prontamente soccorso il cane mezzo morto e, quando lo ha cariato sulla sua vettura, nonostante si trovasse debole e in fin di vita, ha guardato il suo soccorritore e gli ha sorriso. Era evidentemente contento che qualcuno lo stesse aiutando. Il cucciolo randagio è stato trasportato dal veterinario che lo ha salvato. Tuttavia le ferite erano troppo gravi e, probabilmente, il cane non potrà mai più camminare. In ogni caso il piccolo è riuscito a sopravvivere ad una situazione che sembrava già essere stata segnata dalla morte.