Cagnolino torna a casa dopo 6 lunghi mesi anche se in condizioni pietose

Questa è la storia di come un piccolo cucciolo di cane abbia fatto a fare ritorno nella sua dimora dopo 6 lunghi mesi. Un cane di nome Clarence tona a casa dopo tutti questi mesi. Il piccolo aveva 12 anni ed era stato abituato ad avere continue attenzioni da parte della sua padrona. Quindi stare per 6 mesi senza nessuno che ti aiuti può essere rischioso. Il piccolo cucciolo fortunatamente torna a casa ma in condizioni veramente pietose.

Gli animali randagi sono delle creature che rischiano in continuazione la loro vita. Sono abituati a vivere soli e a cavarsela con le proprie forze. Alcune volte procurarsi le risorse necessarie a sopravvivere risulta davvero difficile. Per questo motivo i canili cercano di prendere questi cuccioli in difficoltà e provano a trovargli una casa. Alle volte dei cuccioli hanno già un padrone e i canili li rintracciano tramite il microchip. Quindi, se ti capitasse di trovare un cucciolo smarrito, prima di fare qualsiasi cosa, prova a vedere se possiede un microchip di riconoscimento.

Il cucciolo Clarence torna a casa dopo 6 mesi di assenza. La sua padrona era in lacrime

Un piccolo cagnolino bianco di nome Clarence torna a casa dopo ben 6 mesi di assenza. Il cucciolo aveva una padrona amorosa di nome Maddalena che, per tutta la vita, si è presa cura del suo animale. Quando un giorno non lo trovava da nessuna parte impazzì. Lo cercò in lungo e in largo, mise annunci ovunque e usciva spesso per andare a cercarlo, ma di Clarence non c’era traccia. Dopo 6 mesi la soluzione venne da sola.

Clarence torna a casa! Maddalena ricevette una chiamata da qualcuno che diceva di avere il suo cagnolino. Subito la ragazza si precipitò nel paese trentino vicino: Molina Di Ledro. Il suo dolce Clarence era lì che la stava aspettando. Il cucciolo non aveva più denti né unghie e il suo pelo era sporco, ma nonostante ciò Maddalena era contenta di aver ritrovato il suo migliore amico!