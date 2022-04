Cagnolino e cucciolo di coniglio si uniscono per un pisolino e si addormentano abbracciati (VIDEO)

Nel caso tu avessi avuto una brutta giornata, un cucciolo è quello che potrebbe risollevarti il morale. Infatti, avere un animale in casa può sicuramente far del bene, in quanto grazie al loro carattere dolce e spiritoso, riescono a migliorare anche la più brutta delle giornate. Questi sentimenti sono amplificati quando, al posto di un solo cuccioli, se ne abbiano due, magari di specie diverse. Possiamo vedere ad esempio questo adorabile cagnolino che gioca con il suo migliore amico, un cucciolo di coniglio. Questi due animaletti hanno fatto innamorare il web intero, diventando virali, in quanto vengono ripresi mentre giocano e dormono insieme.

Credit: Youtube/ @Viral Paws

Secondo uno studio infatti, le persone che hanno degli animali domestici in casa sono più felici rispetto a chi non ne ha. Delle volte, basta semplicemente guardare dei video di cuccioli che giocano per migliorarci l’umore. Ma c’è una spiegazione a tutto ciò.

Infatti, stare a contatto con un animale, giocarci o altro, aumenterà i livelli dell’ormone ossitocina. Questo ormone è strettamente legato ai sentimenti di felicità e dell’amore, tanto che un aumento di ossitocina lo si ha anche quando ci si scambiano coccole durante le fasi della gravidanza o maternità.

Credit: Youtube/ @Viral Paws

I due cuccioli si vogliono molto bene

Proprio per questo motivo, guardare questo cagnolino mentre si scambia carezze e dorme insieme al suo amico coniglietto, non può far altro che renderti felice. Il cagnolino in questione, sembra prendersi cura del suo amico batuffolo, restandogli sempre vicino e leccandolo.

Il video, pubblicato su Youtube dal canale Viral Paws, è diventato virale in tutto il mondo, totalizzando più di 1,2 milioni di visualizzazioni, più di 45.000 mi piace e migliaia di condivisioni. Numerosi sono stati anche i commenti degli utenti che, innamorati, hanno voluto esprimere il proprio parere a riguardo.