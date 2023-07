Cagnolino adotta una capretta nana: da quel momento sono inseparabili (VIDEO)

La storia di Blanca, una cagnolina di razza Pastore Tedesco, è la testimonianza della grande empatia che gli animali possono nutrire non solo verso i propri simili, ma anche verso esemplari di specie differenti. Quella della presunta rivalità tra cane e gatto è ormai una credenza superata. E se sono sempre più frequenti i casi di amorevoli convivenze fra queste due specie, non mancano all’appello neppure esempi più bizzarri. E’ il caso dell’amicizia speciale che si è creata fra Blanca e una capretta di razza nana.

Blanca viveva da sempre in una grande fattoria, quando un nuovo animale ha fatto il suo ingresso nella nuova famiglia. Un giorno, infatti, i padroni del cane hanno notato nei paraggi della loro abitazione una piccola capra spaesata e sola. Probabilmente l’animale aveva perso la madre, e l’unico modo per garantire la sua sopravvivenza era offrirle un riparo e dei viveri all’interno della fattoria.

Così i proprietari di Blanca hanno portato la capretta nella struttura. Non mancava tuttavia qualche timore su come la cagnolina avrebbe potuto reagire alla vista della nuova arrivata. Eppure la reazione di Blanca ha stupito tutti, offrendo agli umani un grandissimo esempio di sensibilità e generosità. Non appena ha visto la capretta, la cagnolina infatti le si è avvicinata e, senza esitazione, ha assunto verso di lei un atteggiamento protettivo. In particolare, ha stretto il corpicino dell’animale vicino al suo, in segno di cura, come fosse sua madre.

Da quel momento Blanca non ha mai spesso di proteggere la capretta, che è cresciuta volentieri vicino alla cagnolina. Fra i due animali si è instaurato un legame indissolubile, che neppure la crescita della capra ha annullato. Anzi, forse ancor più consapevole dell’importanza che Blanca aveva ormai assunto nella sua vita, l’animale ha continuato a condividere con lei gran parte della propria quotidianità. Non c’è dubbio: l’amicizia fra questi due splendidi animali ci dimostra, ancora una volta, che il mondo animale può insegnarci davvero tanto.