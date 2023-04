Cagnolino abbandonato in un sacco della spazzatura

Un Pastore Tedesco ha subito un’esperienza traumatica, quando i suoi precedenti proprietari lo hanno messo, all’età di soli nove messi, in un sacco della spazzatura. Secondo quanto racconta la rivista People, è stato trovato in Florida (la città non è meglio specificata) e quindi trasportato presso la clinica del Veterinary Emergency Group (VEG) sita nei confini dello stesso Stato, più esattamente a Tampa. Gli accertamenti eseguiti dall’equipe di medici hanno rilevato un quadro clinico alquanto precario, già evidente nel momento in cui è stato tratto in salvo.

Difatti, pesava appena 9 chili, ben al di sotto del peso forma di un esemplare della specie. Dalla visita eseguita si è, dunque, saputo che un altro problema lo affliggeva: le gengive bianche erano un forte segnale di anemia. Non se la passava, insomma, affatto bene, ma il Fido – chiamato Cora dai soccorritori – ha ricevuto il trattamento necessario dalla squadra di veterinari. Che gli hanno somministrato i medicinali per via endovenosa, nonché antibiotici e antiparassitari.

Occorreva intervenire al più presto e, grazie al personale contributo del personale di servizio, ha ricevuto il sostegno del quale aveva urgenza. Con il trascorrere dei giorni ha mostrato man mano dei segni di miglioramento, mostrando una notevole forza d’animo. Non possiamo nemmeno immaginare la sofferenza provata, a seguito dell’abbandono subito, dalle persone a cui era più legata al mondo. Eppure, lo spirito di sopravvivenza le ha reso possibile il recupero.

Mentre scriviamo è accudito in un altro centro, sempre del Veterinary Emergency Group (VEG). Qui, oltre ai beni di prima necessità, sostiene un processo di fisioterapia, incoraggiata e sostenuta dal gruppo di volontari. Nel mentre, ha recuperato vigore e pesa 20 kg. Ci auguriamo, con tutto il cuore, in una sua completa guarigione e che incontri una famiglia disposta a seguirlo.