Cagnolina mamma e i cuccioli appena nati vengono abbandonati dal loro padrone. Lei lo implora di ripensarci

Un uomo è stato ripreso attraverso delle telecamere di servizio mentre compiva un gesto ignobile e orribile: l’uomo abbandona la cagnolina e i cuccioli che aveva da poco messo al mondo. Tutto questo succede davanti le porte di un rifugio in Malesia, a Johor. Il loro ex padrone, però, non la passò liscia. Infatti le videocamere hanno ripreso alla perfezione il suo volto e l’uomo fu ricontattato dal rifugio e chiamato sul posto.

Molti cani randagi, prima di condurre quella vita, probabilmente vivevano diversamente in delle case calde e con cibo e acqua tutti i giorni. I cuccioli di strada non sono per niente felici e devono combattere ogni giorno per procurarsi cibo e acqua a sufficienza. In alcuni casi, però, i cuccioli trovano la loro salvezza grazie a delle persone che decidono di prendersi cura di loro. Questo è quello che è successo a una cucciola che aveva appena partorito.

Un uomo, stanco di prendersene cura, abbandona una cagnolina e i sui cuccioli appena nati davanti un rifugio. L’uomo, a quanto pare, non aveva fondi necessari al sostentamento degli animali, quindi decise di mollarli per strada. Credeva di averla scampata ma aveva tralasciato un fatto di vitale importanza.

Abbandona cagnolina e cuccioli ma viene subito scoperto

L’uomo se ne andò dal posto del delitto, ma non sapeva che le telecamere di servizio avevano ripreso tutta la scena e la sua faccia si vedeva vividamente. Il rifugio davanti al quale il signore aveva abbandonato la cagnolina e i cuccioli era il Kluang Johor Stray Dog Home. I volontari decisero di contattare l’insensibile uomo e di farlo venire subito in canile.

Quando arrivò cercò di giustificarsi dicendo che non aveva soldi necessari a sostenere le spese per il sostentamento e le cure dei cuccioli. Ovviamente i volontari rimproverarono il signore che, invece di abbandonare gli animali, avrebbe potuto chiedere una mano a loro. In ogni caso ora la famigliola di cani si trova al sicuro e ha tutte le cure che gli servono.