Cagnolina mamma corre con una ciotola di cibo da portare ai suoi cuccioli (VIDEO)

I cani sono degli animali davvero molto dolci, e nella loro maternità diventano estremamente premurosi nei confronti dei loro cuccioli. Pur di dare da mangiare ai loro piccoli, delle volte le mamme si privano loro stesse del cibo. A Istanbul, in Turchia, un uomo ha ripreso una scena davvero molto commovente. Mentre si trovava per strada con la sua auto, ha visto un cane che correva con una ciotola di cibo in bocca. L’uomo ha deciso di seguirlo, per poi scoprire che il cane stava semplicemente portando del cibo ai suoi piccoli, percorrendo più di dieci minuti per farlo. Questo dimostra il profondo amore degli animali per i loro cuccioli.

Credit: Youtube/ @sudenaz

I cani randagi devono sopravvivere in ogni modo, cercando del cibo in giro per la città. La situazione diventa più complicata se si hanno dei cuccioli, in quanto si hanno molte bocche da sfamare, e delle volte quello trovato in giro non basta. In Turchia, un uomo di nome Yusuf Kilicsari ha ripreso una bellissima scena di una cagnolina che portava da mangiare ai suoi cuccioli.

Dieci minuti di viaggio

L’uomo, incuriosito dal cane che trasportava una ciotola con del cibo con la bocca, ha deciso di seguirla. Dopo ben dieci minuti di viaggio, la cagnolina è arrivata a destinazione, e quello che ha trovato lì l’uomo lo ha lasciato senza parole. La cagnolina stava semplicemente portando da mangiare ai suoi cuccioli.

Credit: Youtube/ @sudenaz

I piccoli la stavano aspettando con molta ansia, ed erano palesemente molto affamati. La cosa più sorprendente, è che la madre non ha toccato un singolo boccone del cibo portato ai piccoli, lasciandoli mangiare tranquillamente. Questa scena ha commosso davvero moltissime persone in tutto il mondo, dato che il filmato è diventato virale.

Ad oggi, il video conta più di 730.000 visualizzazioni, con moltissime persone che non hanno potuto far altro che commentare il tenero gesto della mamma per i suoi piccoli.