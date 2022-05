Cagnolina e il suo cucciolo abbandonati vengono salvati dalla strada

Fortunatamente nel mondo esistono molte persone che, tramite delle associazioni, salvano la vita ai poveri animali randagi che ogni giorno sono costretti a subire cattiverie e maltrattamenti da parte di persone cattive. Quando l’associazione Laika, della città di Culiacán, Sinaloa, in Messico, è uscita per cercare un cane scomparso, si è imbattuta in altri e due cani in difficoltà. Erano mamma e figlio, e le loro condizioni di salute non erano delle migliori. Avevano infatti molti parassiti ed erano davvero molto sporchi. Così i due sono stati presi dall’associazione e salvati, affinché potessero avere un futuro migliore con delle nuove famiglie.

La vita dei cani randagi non è affatto semplice. Ogni giorno devono battersi per la propria sopravvivenza, vagando in cerca di cibo e di un semplice riparo in cui riposarsi. Questa mamma con il suo cucciolo sembravano avere un destino molto brutto segnato, ma i volontari di questa associazione lo hanno stravolto completamente.

L’indifferenza è un’arma

“Una mamma con il suo bambino. Erano pieni di pulci, sporcizia e con il pelo tutto arruffato. E così possiamo trovare migliaia di animali, ed è il prodotto dell’irresponsabilità e dell’indifferenza delle persone”, raccontano i volontari dell’associazione.

I cani sono stati portati al rifugio, dove hanno ricevuto tutte le cure mediche di cui avessero bisogno. Dopo avergli dato cibo e acqua, i volontari si sono messi a giocare con loro, che hanno manifestato subito un grandissimo affetto nei loro confronti.

Sono stati chiamati rispettivamente Fabiana, la mamma, e Frondo, il figlio. Dopo alcune analisi, Fabiana è risultata affetta da anaplasmosi e ehrlichiosi, e ha già iniziato il suo processo di guarigione. Il cucciolo invece non presentava particolari problemi.

Dopo aver fatto un bel bagno dal toelettatore, sembravano essersi trasformati completamente. Dopo che le loro cure saranno finite, potranno finalmente cercare una casa in cui trasferirsi per sempre, in cui saranno amati e coccolati dalle loro nuove famiglie.