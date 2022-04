Biologa salva l’Ara Blu dall’estinzione

Nel mondo ci sono moltissimi animali di specie diversa, tutti con caratteristiche diverse e scopi diversi. Tuttavia, a causa dell’intrusione dell’uomo all’interno dei loro Habitat, per la caccia, e per la raccolta di alcuni elementi rari, molti animali sono minacciati a scomparire per sempre. Per questo motivo, adesso è compito delle persone preservare il più a lungo possibile queste specie, tanto da spingere alla nascita di diverse associazioni volte a mantenere e migliorare il nostro ecosistema. Tra le varie figure che da anni si impegnano a dare una svolta e un aiuto essenziali alle specie di animali, troviamo Neiva Guedes, una biologa che ha dedicato la sua vita a salvare L’ara Giacinto dall’estinzione.

Credit: Instituto Arara Azul

Nel 1989 Neiva Guedes si è accorta che moltissime specie di uccelli stavano scomparendo molto rapidamente. Uno di questi era l’Ara Giacinto, e per questo decise di intervenire.

Decisa a salvare questa specie dall’estinzione, Neiva ha fatto della sua missione, una vera e propria ragione di vita, dedicandosi notte e giorno a questo. A tal proposito, la donna ha fondato l’istituto Arara Azuel, un’associazione volta a preservare il nostro ecosistema. La missione più famosa e importante di questa associazione, è senza ombra di dubbio il “progetto Blue Macaw”.

Credit: Instituto Arara Azul

Una specie davvero importante

Grazie all’associazione, la comunità locale sta imparando l’importanza degli uccelli, prevenendo le vendite abusive e rispettandoli. La soddisfazione più grande raggiunta dall’associazione, è sicuramente quella di aver fatto passare L’ara Giacinto da una situazione di “estinzione, a “specie vulnerabile”.

L’uccello in questione è anche molto importante per il nostro pianeta, dato che tende a disperdere i semi di cui si nutre nell’ambiente, aiutando la coltivazione di nuove piante. Salvando questa specie quindi, si aiuta anche il pianeta a ricostruire ciò che è stato perso negli anni.

Siamo davvero felici che esistano persone come Neiva che, insieme alle varie associazioni, riescano a dare uno spiraglio di speranza al mondo e alle specie di animali in pericolo.