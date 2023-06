Adotta un cagnolino randagio al semaforo: le immagini commuovono il web (VIDEO)

Più il tempo passa e più calano le probabilità che un cane randagio venga preso in adozione. Purtroppo, se le richieste degli esemplari giovani e in perfetta forma sono sempre numerose, lo stesso non si può dire a proposito di chi è stato “dimenticato da Dio”. Ma l’uomo è anche in grado di compiere dei gesti meravigliosi, tipo l’automobilista del video, pubblicato dall’utente @Jesshcx su Tik Tok.

In una lunga strada trafficata, il guidatore si ferma davanti a un semaforo, quando vede il Fido. Senza pensarci su due volte, lo invita a salire. All’inizio il piccolo è parecchio combattuto. Da un lato gli sarebbe piaciuto trovare una famiglia, ma dall’altro temeva di incorrere in un qualche pericolo. Le esperienze negative affrontate in passato lo avevano portato a essere particolarmente diffidente delle persone. E chi può biasimarlo: il modo in cui certi dolci animali vengono trattati è inqualificabile.

Mentre i guidatori seguono trepidanti la scena, il conducente riesce a guadagnarsi la fiducia del cane randagio. Che alla fine decide di salire a bordo per la gioia dei presenti. Le immagini sono state diffuse in rete sulla popolare piattaforma, in una scena subito capace di conquistare la rete.

Gli utenti hanno festeggiato il lieto fine, congratulandosi con l’autore del bellissimo gesto, casomai dovesse leggerli. È la prova che ci sono ancora degli individui mossi dai buoni sentimenti. Spesso si sentono le storie negative, ma il mondo pullula pure di uomini e donne mosse dai migliori propositi.

Invece di voltarsi dall’altra parte, l’eroe di giornata si è lasciato coinvolgere e, grazie al suo atto di compassione, il cane randagio avrà finalmente un tetto sicuro. In cambio lo sommergerà d’amore e di riconoscenza, a maggior ragione dopo aver conosciuto le difficoltà di un’esistenza da trovatello. La clip vi restituirà immediatamente fiducia nel prossimo.