Cucciolo abbandonato nella foresta, ma lui combatte e oggi è felice più che mai (VIDEO)

Come tutti noi sappiamo, i cani sono animali stupendi. Sono pieni di qualità: simpatici, dolci, gentili, premurosi, amorevoli, giocherelloni. Siamo davvero fortunati a poterli avere sempre al nostro fianco. Per questo motivo dobbiamo trattarli sempre con amore e rispetto, avendone cura come dei figli. Meritano tutto il bene di questo mondo. Purtroppo però, non tutte le persone la pensano allo stesso modo. Esistono alcune persone che non si curano dei propri animali, e li trattano senza rispetto. Questo è il caso della storia di cui vi parliamo oggi, in cui alcuni soggetti abbandonano questo cucciolo nella foresta. Fortunatamente, il pelosetto in questione si dimostrerà fortissimo, regalandoci una gioia.

Il protagonista della storia di cui vi parliamo oggi è Tokat, ovvero il cagnolino che potete vedere in foto. Questo cucciolo, purtroppo, ha passato un’esperienza non facile. Ciò è accaduto a causa di alcuni soggetti senza pietà, che si sono resi protagonisti di un gesto davvero orribile.

La vita di Tokat è cambiata del tutto quando alcuni soggetti abbandonano questo cucciolo nel bel mezzo di una foresta, scappando subito dopo con un’automobile. Dalle ricostruzioni, sembra che uno sconsiderato soggetto si sia permesso anche di maltrattare il cane, ferendolo alla testa, probabilmente con un calcio. Un passante ha visto la scena dell’abbandono, e ha deciso di chiamare subito i soccorsi.

I soccorritori hanno portato Tokat in un centro specializzato, dove il cagnolino è stato operato alla ferita alla testa, che il suo ex padrone gli aveva provocato. Tokat ha lottato molto, superando l’operazione come un vero guerriero. Dopo l’operazione, il cagnolino si è ripreso, tornando ad essere pian piano un cane gioioso e solare.

Inoltre, dopo poco tempo una famiglia ha deciso di adottarlo, donandogli amore e cure, proprio come merita. Nel video a seguire, potete ripercorrere la storia di questo dolce e forte cucciolo, sperando possa farvi innamorare, come ha fatto con noi.