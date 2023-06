Il motivo per il quale questo Golden Retriever adora i cuccioli scioglierà i vostri cuori (VIDEO)

Molti dei nostri amici a quattro zampe, per un motivo per un altro, adorano passare del tempo con i più piccoli. Grazie al web, possiamo assistere a moltissime storie commoventi dei cani che, ogni volta, riescono a stupirci con il loro profondo amore. Oggi andremo a vedere una vicenda particolare, che vede protagonista un Golden Retriever che adora i cuccioli. Il motivo di questa sua grande dolcezza è riuscito a sciogliere il cuore di tutti gli utenti del web, che non hanno potuto far altro che apprezzare il suo essere così. Siamo sicuri che riuscirà a strappare un sorriso anche a voi lettori.

Il suo nome è Lady, ed è un Golden Retriever che adora i cuccioli. Grazie al profilo dedicato al peloso infatti, chiamato @ladyandtheblues, che ormai vanta più di 2 milioni di followers, molti utenti possono passare dei momenti felici in sua compagnia. Tuttavia, la vicenda che ha sicuramente colpito maggiormente le persone, è proprio il motivo per il quale questa cagnolina adori passare del tempo con i cuccioli.

Nel filmato, possiamo vedere infatti Lady in compagnia di cuccioli, e ogni volta si dimostra una figura materna eccellente. Tuttavia, andando più avanti con il filmato possiamo capirne anche il motivo. Quando era piccola, Lady ha avuto un peluche di un cucciolotto, alla quale si era molto affezionata. Per questo motivo, adesso nutre una profonda passione per i cagnolini.

“Ci rende felici solo essendo se stessa. Ci fa sorridere ogni giorno con le sue tante buffonate e ci tiene attivi perché è un cane molto attivo. La consideriamo la nostra primogenita! Non possiamo immaginare la vita senza di lei.”, raccontano i proprietari di Lady.

Il suo filmato è diventato subito virale su Tiktok, dove ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Inoltre, con più di 194.000 mi piace, Lady ha sciolto il cuore di moltissime persone in tutto il mondo.