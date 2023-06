Golden Retriever fa le smorfie quando viene accarezzato e il suo filmato diverte tutti (VIDEO)

Ogni giorno, i video dei cani riescono a intrattenere milioni di persone in tutto il mondo. Questo perché i nostri amici a quattro zampe sono estremamente esilaranti e simpatici, e riescono a uscirsene ogni giorno con qualche novità. Possiamo trovarne di tutti i tipi: da cani che giocano in modo frenetico, a cani che riescono a sciogliere il cuore di tutti con le loro azioni. Oggi andremo a mostrarvi qualcosa di un po’ diverso. Stiamo parlando di un Golden Retriever che fa le smorfie quando la sua proprietaria lo accarezza. Il peloso è davvero irresistibile, e siamo sicuri che riuscirà a conquistare il cuore di tutti voi lettori.

Vedere un Golden Retriever che fa le smorfie non è di certo una cosa da tutti i giorni, ma fortunatamente abbiamo questo filmato diventato virale nel web. Non si conosce la provenienza del cucciolo, ma siamo sicuri che tutti lo conoscano nel quartiere, per via della sua spiccata simpatia.

Questo adorabile peloso reagisce in modo davvero buffo quando la mamma lo accarezza. Non conosciamo bene il motivo, ma è qualcosa di veramente unico, ed è questo che ha contribuito a spingerlo virale tra gli utenti del web. Tuttavia, sotto il filmato molti hanno espresso la propria opinione sul perché di queste strane smorfie.

Infatti, molti pensano che le sue facce buffe provengano da un addestramento da parte dei suoi genitori, mentre altri si sono limitati a godersi il simpaticissimo filmato. Una cosa è certa: questo peloso ha davvero conquistato il cuore di migliaia di persone su Internet.

Ovviamente, data l’ilarità del tutto, il filmato è diventato abbastanza virale su Youtube. Infatti, ha totalizzato più di 30.000 visualizzazioni, con centinaia di interazioni da parte degli utenti divertiti.

“Questo video è così carino, bellissimo cane, mi è piaciuto molto, i migliori saluti per te“, commenta un utente sotto il filmato.