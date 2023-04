Cagnolino “spaventoso” viene adottato da una donna che lo fa diventare una star (VIDEO)

Purtroppo non sempre le persone scelgono un cane perché vogliono donare amore a un animale che altrimenti sarebbe solo. O almeno, non lo fanno con questa unica ragione. C’è un cagnolino che non è esattamente la prima scelta per molte persone, si chiama Tuna – detto anche Tooney – e possiamo dire che è stato davvero fortunato. Perché?

Ha incontrato una persona che, nonostante il suo aspetto (senza dubbio divertente!) lo ha scelto per tenerlo a casa e amarlo per tutta la vita. La sua padrona gli ha voluto dedicare un profilo Instagram, social che gli ha fatto guadagnare la fama dato che è diventato una sorta di vero e proprio meme dog, ovvero un’icona umoristica.

Molte persone non avrebbero fatto lo stesso con Tuna, perché in tanti, vedendo un cagnolino del genere in un canile lo avrebbero facilmente oltrepassato. Al massimo avrebbero fatto una risata davanti al cagnolino dagli occhi strabici. L’espressione di Tuna, in effetti, fa davvero sorridere (più che inorridire, questo è cattivo!) per il fatto che sembri, umanizzando il suo viso, disgustato da qualcuno o qualcosa. Ma si tratta della sua espressione naturale!

Questo cagnolino dagli “occhi strabici” e dal “nasino carino”, stando ai commenti che riceveva sui social, oggi è una celebrità. La sua estrema originalità lo ha reso una star del web, “sfidando” qualunque altro potenziale padrone che invece lo ha rifiutato.

Al cagnolino, è chiaro, non importa nulla, ma insegna a noi ad amare incondizionatamente come amano loro. Qualunque faccia abbia un cagnolino, ha un cuore pieno di amore e bisognoso di affetto. Milioni di follower seguono il cane conosciuto con il nickname @tunameltsmyheart.

In un emozionante filmato che riassume i suoi 11 anni di vita trascorsi assieme alla sua padroncina, Tuna è stato descritto come capace di cambiare in meglio ogni aspetto della vita della padrona. La padrona ha invitato ad amare in tutto e per tutto tutti noi che abbiamo animali domestici, i nostri amici a quattro zampe, in ogni modo e nonostante qualunque problema, difetto, aspetto esteriore.

Tuna, inoltre, convive in una famiglia in cui ci sono due bambine, con cui va d’accordo e con cui passa il tempo in modo giocoso. La padrona ha anche desiderato creare un ulteriore profilo Instagram, @thetravellingtuna, dove si può vedere Tuna vagare per il mondo.