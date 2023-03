Cagnolina partorisce un cucciolo verde e la sua famiglia lo chiama “Hulk”

Di recente il web è stato conquistato da una serie di foto che vedono come soggetto principale un cucciolo verde. Il piccolo è nato da una bellissima cagnolina di razza Pastore Tedesco di nome Gypsy e nessuno si aspettava che venisse alla luce con un pelo del genere. La sua famiglia, in onore dei fatti, decidono di chiamare il piccolino “Hulk” proprio come il supereroe della Marvel! Di seguito potrai trovare le interessanti foto del piccolo cagnolino Hulk.

Il mondo non smette mai di stupirci! Sul web si possono trovare contenuti di qualsiasi natura e spesso vengono fuori delle storie e dei fatti molto bizzarri. Chiunque ha accesso ai social network e chiunque può condividere sulla rete cose di qualsiasi genere. Per questo motivo con questo sistema possiamo ottenere informazioni di tutti i generi e possiamo arricchire il nostro bagaglio culturale personale.

Sulla rete sono circolate molte foto che ritraggono una cucciolata di una bella cagnolina pastore tedesco di nome Gypsy. La cucciola appartiene ad una donna di nome Shana Stamey e insieme al resto della loro famiglia vivono in North Carolina, Stati Uniti. Quando la pastorina rimase incinta la sua famiglia ne rimase molto contenta. Quando però partorì i suoi parenti umani e soprattutto la signorina Shana, rimasero molto stupiti da un fatto insolito.

Il pastore tedesco ha messo alla luce un cucciolo verde! Le foto hanno fatto il giro del mondo

La cagnolina ha partorito dei bellissimi cuccioli, ma uno di loro attirò l’attenzione di tutti coloro che assisterono al parto: era nato un cucciolo verde! I suoi genitori umani decisero di chiamarlo Hulk e si informarono subito sul perché fosse nato così.

La dottoressa veterinaria Suzanne Cianciulli ha dichiarato che il pelo del cucciolo sarebbe tornato normale dopo qualche giorno. Il cucciolo verde aveva quell’aspetto perché probabilmente, durante lo sviluppo nel grembo, è venuto a contatto con le feci della sua mamma. La sua salute non era stata assolutamente danneggiata dal fatto e il piccolo si trovava in salute. Appena sarà possibile il cucciolo sarà mandato in adozione in una famiglia amorevole!