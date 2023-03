Papà costruisce un rialzo per permettere al figlio di guardare fuori dalla finestra con il Golden Retriever

Le amicizie tra cani e bambini sono davvero uniche, in quanto tendono a condividere ogni momento insieme. Se messi a stretto contatto fin da piccoli, diventano davvero inseparabili, e non c’è niente che possa rompere il loro rapporto. Oggi andremo a vedere la storia di Connor, un bambino, e la sua migliore amica Lucy, un Golden Retriever. La cagnolina ama guardare fuori dalla finestra, in modo da esplorare il mondo esterno, ma Connor non poteva unirsi al suo passatempo, in quanto non arrivava a scrutare fuori dal vetro. Così il suo papà ha deciso di costruirgli un rialzo, in modo da rendere il loro passatempo ancora più piacevole. Basta un minimo rumore, e i due corrono subito a spiare dalla loro finestra.

Dave Coughlin è il papà di Connor e Lucy, e ogni giorno assiste alle avventure di questa splendida coppia. Dato che il piccolo Connor non riusciva a guardare fuori dalla finestra insieme a Lucy, ha deciso di costruirgli un piccolo forte. Adesso Connor e Lucy passano moltissimo tempo a scrutare l’orizzonte fuori dal vetro, e tutto questo grazie al loro amato papà.

Prendendo alcune tavole di legno, l’uomo è riuscito a creare un piccolo forte adatto al giovane Connor. Inizialmente non riusciva a salire bene le scale, gattonando lentamente, mentre adesso è diventato davvero pratico. Al minimo rumore, entrambi corrono a spiare ciò che succedere fuori dalla loro amata finestra. Che coppia incredibile.

Lucy vuole davvero bene al piccolo Connor, prendendosene amorevolmente cura. Ormai lo sappiamo tutti: i cani sono i babysitter migliori del mondo. Non a caso, il web è pieno di filmati dei nostri amici a quattro zampe e dei loro amichetti umani, e molto spesso diventano anche virali.

Anche la foto del piccolo forte di Connor è diventata virale, totalizzando migliaia di interazioni da parte degli utenti. Riuscire a resistere a questo splendido duo è davvero difficile, e siamo sicuri che la loro amicizia durerà in eterno.