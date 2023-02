7 cuccioli di Golden Retriever attaccano di coccole un bambino di due anni (VIDEO)

Nel web possiamo trovare davvero moltissimi video che ritraggono i nostri splendidi animali alle prese con il mondo, e ogni volta riescono a farci commuovere. Se poi ci aggiungiamo anche dei bambini, creiamo una vera e propria combo di dolcezza. Vedere la naturalezza e la spontaneità dei loro giochi fa davvero bene al cuore, facendoci passare qualsiasi malessere. Possiamo vedere ad esempio questi 7 cuccioli di Golden Retriever che attaccano di coccole un bambino di due anni. Lo inondano di baci, regalandogli preziosi abbracci e baci.

Nel caso tu abbia avuto una brutta giornata, rilassati e goditi questa splendida amicizia. Stiamo parlando di 7 cuccioli di golden retriever davvero adorabili, che hanno deciso di manifestare tutto il loro amore nei confronti di un bambino di due anni. Queste immagini ti lasceranno davvero a bocca aperta. Riuscirai a resitere a tale dolcezza?

Questi splendidi cuccioli riescono davvero a mettere di buon umore chiunque. Pubblicati da Born Legend, sono diventati virali in tutto il mondo, raggiungendo più di 150.000 utenti. Probabilmente è dovuta all’estrema dolcezza di questi cuccioli, che avevano voglia di coccolare il loro fratellino umano.

I golden retriever sono noti per la loro dolcezza, ma questi piccoli hanno davvero rapito il cuore di tutti. Hanno cominciato a leccare e fare il solletico al bambino, che, come possiamo vedere in queste immagini, giocava con loro con un grandissimo sorriso stampato sul volto.

Il bambino ha provato anche ad allontanarsi, ma i cuccioli volevano assolutamente inondarlo di carezze. Non c’è niente di più bello che ricevere le coccole di un cane, e siamo sicuri che questo bambino abbia apprezzato molto. Stringeranno sicuramente una splendida amicizia.

Questa splendida famiglia ha raggiunto più di 150.000 utenti nel web, con più di 2.000 condivisioni. Non c’è nulla da fare, gli animali riescono ogni volta a conquistare i social.