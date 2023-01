Coyote trova un giocattolo nella neve e ci gioca gioiosamente

Non immaginerete mai cosa ha fatto questo adorabile coyote che trova un giocattolo nella neve. I fatti succedono negli Stati Uniti, nel giardino della casa di una giovane fotografa. Un bel coyote si ritrova dentro la staccionata della casa e trova qualcosa nella neve: un giocattolo!

Credits: @Pamela Underhill Karaz

I coyote sono conosciuti per essere degli animali intelligenti ma molto diffidenti. Sono sempre in guardia e per questo motivo è difficile catturarli. Non hanno la fama di essere dei giocherelloni, anche se al mondo ogni individuo è diverso dall’altro. Infatti esistono alcuni coyote più aperti e inclini a giocare. Un esempio è questo bellissimo coyote che trova un giocattolo nella neve.

Questa storia ci viene raccontata da una ragazza di nome Pamela Underhill Karaz. La donna per vivere esercita il mestiere di fotografa. Quando un coyote si è presentata nel giardino di casa sua, infatti, non ha esitato a impugnare la sua macchinetta fotografica per scattargli delle fotografie.

Credits: @Pamela Underhill Karaz

La ragazzo ci racconta come si comporta il coyote che trova un giocattolo dentro il cortile della sua casa

La donna ci racconta che il cucciolo si trovava dietro degli alberi quando, dopo essersi assicurato di non avere nessuno intorno, è balzato fuori, ai confini di casa sua. l’animaletto ha cominciato ad annusare le varie tracce e scie che si trovavano i quel luogo quando, ad un certo punto, avvista qualcosa. Il coyote trova un giocattolo blu, un pupazzo. La donna allora continua a descrivere la scena: dice che, inizialmente, il piccolo ispezionò il pupazzo. Dopo lo addentò per poi lasciarlo cadere a terra. Quando capì che il pupazzo blu non era una minaccia, proprio come un animale domestico, il dolce coyote cominciò a giocarci come un matto. Prendeva il pupazzo e lo lanciava in aria in continuazione.

Credits: @Pamela Underhill Karaz

La ragazza, essendo una fotografa, non riuscì a resistere alla tentazione di fotografare l’animale. Postò le foto sui vari social e le immagini divennero subito virali.