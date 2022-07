Capodoglio nuota verso il subacqueo chiedendo aiuto per rimuovere un amo bloccato (VIDEO)

Gli animali sono davvero imprevedibili, e spesso le richieste di aiuto ci arrivano dagli esemplari che meno ci aspettiamo. Come possiamo vedere in questo video diventato virale su Youtube, un capodoglio ha nuotato verso un subacqueo chiedendo aiuto per rimuovere un amo bloccato. L’animale è restato davvero molto calmo per tutto il tempo, facendosi addirittura abbracciare dall’uomo. Secondo vari studi, questi animali hanno il cervello più grandi di qualsiasi altro animale che sia mai vissuto. La scena ripresa è davvero emozionante, e possiamo vedere come l’uomo possa collaborare in serenità con l’animale, che si è lasciato trattare senza problemi.

Credit: Youtube/ @YemaWatches

Questo capodoglio ha mostrato davvero molta umanità e gentilezza nei confronti del subacqueo, il quale lo ha aiutato a togliere l’amo incastrato vicino la bocca. Sono animali davvero molto grandi, con il cervello più grande di ogni essere vivente esistente. Anche se giganti, i capodogli si cibano prevalentemente di calamari che trovano quando si tuffano nelle profondità dell’oceano.

Un capodoglio molto paziente

Il fotografo subacqueo Mauriciano ha fatto parlare di sé in tutto il mondo dopo aver aiutato questo povero animale con il suo amo incastrato. Come possiamo vedere dai filmati, l’animale si avvicina gentilmente a Vitry, mostrando all’uomo il suo problema.

Credit: Youtube/ @YemaWatches

Quel piccolo gancio gli stava provocando molti problemi, ma fortunatamente l’uomo ha deciso di aiutarlo. Applicando discreta forza, l’uomo è riuscito a rimuoverlo, e il capodoglio è restato calmo e paziente per tutto il tempo. Successivamente, l’animale sembrava quasi ringraziare l’uomo per il suo grande aiuto.