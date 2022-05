Cucciolo di Scimpanzé lancia pietre contro i turisti

Le scimmie sono da sempre gli animali più simili a noi. Di fatti, il loro patrimonio genetico corrisponde a circa il 98% del nostro, rendendolo gli animali più simili all’uomo. Grazie al pollice opponibile, sono in grado di impugnare e utilizzare oggetti, che spesso fanno per compiacere ai propri divertimenti, come è successo in questo zoo. Uno scimpanzé un po’ birbantello, divertito, ha cominciato a lanciare delle pietre in direzione dei turisti, attirandone l’attenzione. Tutto a un tratto però, da dietro sbuca quello che sembra essere suo padre, che, impugnando un bastone, comincia a colpirlo ripetutamente, come se volesse fargli capire che stava facendo un qualcosa di sbagliato.

Il fatto è accaduto il 13 Marzo, all’interno di uno zoo. Questo scimpanzé, prendendo in mano delle pietre, le ha scagliate vicino al bordo della recinzione, dove passano i turisti, quasi per attirare la loro attenzione. Ed è riuscito nel suo scopo, dato che sono rimasti tutti increduli e confusi.

Il padre è intervenuto per dargli una lezione

All’improvviso però, qualcosa di ancora più sconvolgente ha attirato l’attenzione dei turisti. Un altro scimpanzé, presumibilmente il padre, è arrivato con un bastone in mano, con tanto di foglie attaccate, e ha cominciato a colpire ripetutamente lo scimpanzé più piccolo. Sembrava che gli volesse far capire che tirare le pietre contro i turisti non era affatto una cosa giusta.

Nonostante il piccolo sia provato a scappare, il padre era più veloce, ed è riuscito a dargli ben 5 bastonate.

Il post, condiviso su Facebook, è diventato virale in tutto il mondo. Infatti, è stato visto da milioni di persone, totalizzando più di 460.000 mi piace e 20.000 condivisioni. Gli utenti non potevano far altro che guardare le foto e ridere.

Sicuramente lo scimpanzé voleva solamente divertirsi un po’, e non si sarebbe mai immaginato di ritrovarsi suo padre dietro di lui, durante questa marachella.