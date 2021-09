L’autista si ferma quando vede un cane con muso e zampe legate con un nastro

Certe persone riescono a mostrare il loro senso civico, con azioni che meritano di essere condivise con il resto del mondo.

Al giorno d’oggi, nonostante la grande sensibilizzazione in merito, ci sono ancora moltissime persone che continuano a mostrare una grande crudeltà nei confronti degli animali.

Un uomo di nome Carl Alan, ha assistito proprio ad un fatto simile e lo ha condiviso con chiunque altro, grazie ai social network.

L’uomo si trovava in viaggio sulla sua auto, quando ha improvvisamente notato sul bordo della strada, la figura di una giovane esemplare di pastore tedesco che aveva decisamente qualcosa di strano.

L’animale, infatti era imbavagliato con del nastro adesivo, che gli bloccava le zampe e il muso, impedendogli sia di muoversi che di abbaiare.

Il cane era un giovane esemplare di 8 mesi di età ed era terrorizzato dalla situazione che stava vivendo.

Quando l’uomo le si è avvicinato, ha persino cominciato a farsi la pipì addosso, per la paura provata in quel momento.

L’uomo ha cercato di calmarla, per avvicinarsi senza aumentare la sua sensazione di panico.

In quel frangente, anche altre persone hanno cominciato a notare il verificarsi di questa situazione ed hanno cominciato ad accostare la loro auto, avvicinandosi per dare un contributo.

La scena è stata fotografata da alcune delle persone che si sono fermate per poter aiutare questa cagnolina e hanno anche rilasciato delle dichiarazioni, che sono state diffuse nei telegiornali locali.

In questa particolare situazione, infatti, non si è trattato soltanto di abbandono di animale, ma anche di crudeltà, dato che la piccola era stata bloccata in modo che, in nessuna maniera possibile, avrebbe potuto liberarsi.

Se non fosse stato per questi “buoni samaritani” non avrebbe mai ritrovato la libertà e probabilmente la vicenda avrebbe avuto un finale veramente triste.

Da quanto riportato, sembra che l’animale sia stato preso in custodia dal Denver Animal Protection, un’organizzazione per la salvaguardia degli animali.

Le sue condizioni sono state stabilizzate e che adesso è solamente in attesa di trovare una nuova casa, dove poter essere amata e crescere felice.