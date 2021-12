15 foto di animali orfani che hanno finalmente trovato una casa calda

Nel mondo sono tantissimi gli animali che vivono per strada o che vengono abbandonati da persone che per un motivo o per un altro decidono di non volersi più prendere cura del loro animale domestico.

Fortunatamente, per alcune di queste creature si verificano delle situazioni speciali e finiscono per avere una seconda chance, venendo adottati da qualcuno che finalmente gli dimostrerà cosa significa l’affetto di una famiglia.

Oggi vogliamo mostrarvi alcune immagini che rivelano il destino di alcuni animali randagi che hanno trovato il loro posto nel mondo.

1. Questo utente ringrazia ogni giorno coloro che hanno abbandonato questo cane, per avergli permesso di inserirlo nella loro famiglia.

2. Questo gattino è stato appena adottato e già comincia a prendersi i suoi spazi personali.

3. Avevano sentito la notizia che i cani nei rifugi stavano morendo, così hanno scelto di adottare questo piccolino per il 15° compleanno della figlia.

4. Hanno scovato questo piccolino tra i rifiuti e lo hanno portato a casa con loro.

5. La scorsa settimana ha adottato questo piccolino e finalmente sta cominciando a fidarsi di lui, poggiandosi sulle sue spalle.

6. La loro mamma randagia è stata nutrita da questa signora, così gli ha portato tutti i suoi piccoli.

7. Ha attraversato uno Stato e guidato per oltre sette ore, per salvare questo piccolino e portarlo a casa con sé.

8. Un salvataggio fatto appena il giorno prima.

9. Hanno adottato due gatti proprio l’anno in cui è nato il loro figlio. I tre stanno crescendo assieme e sono inseparabili.

10. Hanno salvato questa mucca ed è dolcissimo osservare come si addormenta tra le sue gambe.

11. Questo adorabile coniglio di Oakley si gode il rilassamento nella sua nuova casa, dopo essere stato salvato.

12. Per anni hanno desiderato un gatto, finché questo cucciolotto non è apparso alla loro porta. Dopo averlo nutrito per una settimana si è finalmente fidato di loro abbastanza per essere adottato.

13. Un piccioncino molto felice di aver trovato una casa.

14. Hanno adottato questo gatto nero e dopo qualche giorno hanno preso anche il fratello.

15. Ha salvato questo cincillà da una famiglia con tre cani. Da quel momento sono diventati i rispettivi migliori amici.